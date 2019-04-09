Они выловили 35 хариусов
Во время рейда в акватории реки Ангара сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции на водном транспорте задержали браконьеров. Жители посёлка Большая речка Иркутской области подозреваются в незаконном вылове рыбы. Правоохранители изъяли сети и 35 особей хариуса.
Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы либо штраф в размер до 500 000 рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного УМВД на транспорте.
В Иркутской области на Ангаре задержали браконьеров
Происшествия, Фото:
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