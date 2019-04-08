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В СИЗО в Забайкалье пытались пронести телефоны

В СИЗО в Забайкалье пытались пронести телефоны
Происшествия, 
Проводится проверка

В забайкальском городе Краснокаменск изъяли телефон у 25-летнего мужчины, прибывшего в СИЗО-2. Во время обыска у ещё одного 24-летнего мужчины также обнаружили сотовый телефон.

- Лица, прибывшие в СИЗО-2, не задумываясь о последствиях, пытались доставить запрещённые предметы, игнорируя предупреждения сотрудников об административной ответственности за подобные действия, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.

Проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
СИЗО
 
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