Проводится проверка
В забайкальском городе Краснокаменск изъяли телефон у 25-летнего мужчины, прибывшего в СИЗО-2. Во время обыска у ещё одного 24-летнего мужчины также обнаружили сотовый телефон.
- Лица, прибывшие в СИЗО-2, не задумываясь о последствиях, пытались доставить запрещённые предметы, игнорируя предупреждения сотрудников об административной ответственности за подобные действия, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
В СИЗО в Забайкалье пытались пронести телефоны
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