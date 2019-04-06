В Бурятии накануне произошло 22 пожара



Также по причине неосторожного обращения с огнём возникли загорания травы и мусора. Подобные происшествия зарегистрированы на станции Тимлюй Кабанского района, в городе Закаменск Закаменского района и на окраине села Зун-Мурино Тункинского района.



Возгорания мусора зафиксированы в селе Тарбагатай Тарбагатайского района, посёлке Заиграево, в селе Новая Брянь, в улусе Дархита Заиграевского района, в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района, в посёлке Таксимо Муйского района, а также в селе Бичура Бичурского района, где в результате пожара сгорел мусор на площади 1000 кв.м., сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Накануне, 5 апреля, в Бурятии произошло 22 пожара, 16 из которых были зарегистрированы в районах республики.Так, в селе Калинишна Кяхтинского района возник пожар в бревенчатой стайке. На момент прибытия пожарных постройка горела полностью. В результате происшествия стайка уничтожена огнём полностью - на площади 54 кв.м. Предположительно причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования.В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошёл пожар в бане, курятнике и сарае. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны постройки горели полностью. В результате огнём уничтожена крыша, повреждена баня изнутри, полностью уничтожены курятник и сарай на общей площади 48 кв.м.В СНТ «Дымок» Заиграевского района возник пожар в строящемся доме. На момент прибытия пожарных в помещении было задымление. В течение 10 минут работала группа газодымозащитной службы ПСЧ-5. Произошло возгорание дивана, который в результате пожара повреждён огнем на площади 3 кв.м. Причины пожара устанавливаются.В селе Нижний Убукун Селенгинского района в результате поджога огнём уничтожено 10 центнеров сена.В селе Сотниково Иволгинского района в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание дощатого забора и травы.