В Иркутской области ликвидировали казино

Владельцу игорного бизнеса грозит 2 года лишения свободы



В Тулуне на улице Советская, 1б пресечена незаконная игорная деятельность. В ходе осмотра были изъяты игровые автоматы и деньги.



В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов установили организатора игорного бизнеса, им оказался 32-летний местный житель. Следователям на допросе мужчина дал признательные показания. Азартные игры он организовал для получения дохода.



В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.



В отношении организатора игрового клуба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

