Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк

Кражу он совершил, когда продавец ненадолго отлучилась из бутика



В отдел МВД России по Шилкинскому району обратилась потерпевшая и сообщила о краже телефона и кошелька из сумки. Полицейские установили, что женщина (продавец в бутике) отлучилась, не закрыв дверь в торговое помещение, а когда вернулась, то обнаружила пропажу.



Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который, прогуливаясь по торговому центру, увидел приоткрытую дверь бутика. Воспользовавшись моментом, он проник внутрь и украл вещи из сумки, которая лежала на видном месте.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденного изъята и возвращена владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

