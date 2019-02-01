Кражу он совершил, когда продавец ненадолго отлучилась из бутика
В отдел МВД России по Шилкинскому району обратилась потерпевшая и сообщила о краже телефона и кошелька из сумки. Полицейские установили, что женщина (продавец в бутике) отлучилась, не закрыв дверь в торговое помещение, а когда вернулась, то обнаружила пропажу.
Позже сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который, прогуливаясь по торговому центру, увидел приоткрытую дверь бутика. Воспользовавшись моментом, он проник внутрь и украл вещи из сумки, которая лежала на видном месте.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденного изъята и возвращена владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл из бутика телефон и кошелёк
Происшествия, Фото:
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