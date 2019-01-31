Читинец стащил рюкзак в кафе

Сумку в заведении забыл житель Благовещенска, приехавший в командировку в Читу



В полицию обратился 45-летний житель Благовещенска и сообщил о краже рюкзака, в котором находились ноутбук и портативное зарядное устройство.



Полицейские выяснили, что мужчина, приехав в командировку в Читу, забыл рюкзак в одном из кафе города, а когда вернулся, сумки уже не было.



Позже сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников кафе и установили личность подозреваемого. Украденный ноутбук у него изъят и передан потерпевшему.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

