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Читинец стащил рюкзак в кафе

Читинец стащил рюкзак в кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сумку в заведении забыл житель Благовещенска, приехавший в командировку в Читу

В полицию обратился 45-летний житель Благовещенска и сообщил о краже рюкзака, в котором находились ноутбук и портативное зарядное устройство.

Полицейские выяснили, что мужчина, приехав в командировку в Читу, забыл рюкзак в одном из кафе города, а когда вернулся, сумки уже не было.

Позже сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников кафе и установили личность подозреваемого. Украденный ноутбук у него изъят и передан потерпевшему.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.  
кража
 
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