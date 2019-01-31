В Чите пенсионерку обчистил знакомый

Вещи украл 29-летний парень



На телефон дежурной части отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите позвонила 71-летняя местная жительница и сообщила о краже из квартиры. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что накануне вечером к женщине в гости приходил её знакомый. Дождавшись, когда она уснёт, злоумышленник украл два золотых кольца, плазменный телевизор «Самсунг» и сотовый телефон, после чего скрылся. Проснувшись, пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Стражам порядка потерпевшая смогла назвать лишь имя и приметы своего знакомого.



Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали её наружным нарядам полиции. Вскоре 29-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. От него получены признательные показания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владелице.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

