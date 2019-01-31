Вещи украл 29-летний парень
На телефон дежурной части отдела полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите позвонила 71-летняя местная жительница и сообщила о краже из квартиры. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что накануне вечером к женщине в гости приходил её знакомый. Дождавшись, когда она уснёт, злоумышленник украл два золотых кольца, плазменный телевизор «Самсунг» и сотовый телефон, после чего скрылся. Проснувшись, пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Стражам порядка потерпевшая смогла назвать лишь имя и приметы своего знакомого.
Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали её наружным нарядам полиции. Вскоре 29-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. От него получены признательные показания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владелице.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите пенсионерку обчистил знакомый
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вещи украл 29-летний парень
Также он украл деньги из кассы
Горожане таким образом оплатили товары, объявления о которых они увидели в Интернете. Однако товары в результате так и не были доставлены
В Шелопугинском районе полицейские установили подозреваемого в краже из торговой точки
Маршрутка с пассажирами врезалась в гружёный лесовоз. ФОТО, ВИДЕО
Решение о сносе опасного объекта затягивается
Их задержали в лесу
Его осудили за повторное пьяное вождение
Между пьяными родственниками в тот злополучный день вспыхнула ссора
Пешеход в тёмной одежде возник практически из ниоткуда
Водитель съехал с дороги
Сотрудники Росгвардии Бурятии в ходе рейда изъяли оружие
В аварии машина опрокинулась и разбилась
Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток. ВИДЕО
Происшествия, 30.01.2019
Он рассказал, что за определённое вознаграждение ему изготовили поддельные документы