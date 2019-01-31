Иркутяне перевели 220 тысяч аферистам

Горожане таким образом оплатили товары, объявления о которых они увидели в Интернете. Однако товары в результате так и не были доставлены



Накануне утром в дежурную часть отдела полиции №1 обратился 30-летний иркутянин, который стал жертвой довольно простой и распространённой у злоумышленников схемы обмана. При попытке приобрести табачные изделия мужчина лишился более 160 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что на одном сайтов он наткнулся на объявление о продаже интересующей его продукции известных марок и связался с так называемым представителем торговой компании, расположенной в Москве.



Как пояснил мужчине собеседник, в качестве предоплаты за заказ необходимо оплатить половину стоимости покупки, а уже после оформления всех необходимых документов перевести и оставшуюся сумму для доставки. После того как доверчивый гражданин выполнил все условия «сделки» и перевёл на карту больше 160 тысяч рублей, телефон лже-продавца оказался недоступен. Объявление о продаже товара было удалено. По данному факту полицейскими проводится проверка.



В этот же день в полицию обратился ещё один иркутянин и сообщил, что 11 января неизвестные похитили с его банковской карты около 60 тысяч рублей. Мужчина разместил в Интернете объявление о покупке запчастей для снегохода. Вскоре ему на мобильный телефон поступило сообщение с фотографиями запчастей, которые должны были доставить через неделю из Санкт-Петербурга. Предложение заинтересовало потерпевшего, однако после того как он оплатил полную стоимость товара, телефон его собеседника оказался недоступным. Запчасти в Иркутск так и не поступили.



Любая сделка в Интернете должна быть тщательно проверена. Не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату и перед любыми операциями купли-продажи надо оценить, не является ли второй её участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

