В Бурятии появилось видео со смертельного ДТП с пешеходом

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в пригороде Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.
Возле Вахмистрово 29-летний водитель «Тойоты Короллы Спасио насмерть сбил пешехода. 54-летний мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражателей на одежде.
В УГИБДД по Бурятии предоставили запись с видеорегистратора «Тойоты». На видео заметно, что пешеход в тёмной одежде возникает почти из ниоткуда - его практически не видно.
Это уже второе смертельное ДТП в Вахмистрово в этом месяце. Как сообщал «Байкал-Dailу», 8 января в Тарбагатайском районе насмерть сбили пешехода. Тогда виновник аварии сбежал, но позже всё-таки сам пришёл в полицию.
Справка:
Светоотражатель является эффективным средством безопасности для детей и взрослых, велосипедистов и просто участников движения в тёмное время и условиях плохой видимости: сумерки, дождь, снег или туман.
Если у пешехода есть светоотражатель, то водитель сможет заметить его уже на расстоянии около 150 м. в ближнем свете фар, и за 400 м, если включен дальний свет фар. Пешехода без светоотражателя в тёмной одежде водитель способен увидеть только на расстоянии 30-40 м.
Светоотражатели – это простой и эффективный способ обеспечить свою видимость на дороге. Использование светоотражателей позволяет снизить количество ДТП с участием пешеходов в 6-8 раз, что подтверждено данными статистики в странах, где ношение светоотражателей является обязательным.