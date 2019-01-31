В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода









В результате ДТП мужчина получил смертельную травму и скончался на месте аварии. По сведениям Госавтоинспекции, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, находился в тёмное время суток без светоотражателей на одежде.



Накануне в 20:00 в Тарбагатайском районе произошло смертельное ДТП.- 29-летний водитель автомашины «Тойота Королла Спасио», следуя в направлении посёлка Вахмистрово на 7 километре подъездной дороги от федеральной автодороги Р-258 «Байкал» к Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1965 года рождения, - сообщили в УГИБДД.