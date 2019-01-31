В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода

Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток
Накануне в 20:00 в Тарбагатайском районе произошло смертельное ДТП.
- 29-летний водитель автомашины «Тойота Королла Спасио», следуя в направлении посёлка Вахмистрово на 7 километре подъездной дороги от федеральной автодороги Р-258 «Байкал» к Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1965 года рождения, - сообщили в УГИБДД.
В результате ДТП мужчина получил смертельную травму и скончался на месте аварии. По сведениям Госавтоинспекции, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, находился в тёмное время суток без светоотражателей на одежде.
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