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Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда
Происшествия,  Фото:Совет Федерации
Он обвиняется в убийствах и организации преступной группировки

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Позже эту информацию подтвердили в СК.

Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания, передаёт корреспондент РИА Новости. Входы на этажи оказались перекрыты.

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью ещё одному человеку.

Также его обвиняют в подделке документов, "на основании которых он стал сенатором от КЧР", добавил источник.

- Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться, — пояснил собеседник агенства.

В Совфеде единогласно приняли решение о лишении Арашукова неприкосновенности.

Следствие будет просить об аресте на три месяца на время расследования, уточняет РИА Новости.

Что известно о задержанном

Рауфу Арашукову 32 года, он сын Рауля Арашукова - крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли.

В 22 года занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева.

С 2010-го - депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем - первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске.

С 2011 года - первый заместитель председателя правительства республики. Тогда же возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР".

Член Совета Федерации с 2016 года.
Совет Федерации
 
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