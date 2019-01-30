Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда



Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания, передаёт корреспондент РИА Новости. Входы на этажи оказались перекрыты.



Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью ещё одному человеку.



Также его обвиняют в подделке документов, "на основании которых он стал сенатором от КЧР", добавил источник.



- Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться, — пояснил собеседник агенства.



В Совфеде единогласно приняли решение о лишении Арашукова неприкосновенности.



Следствие будет просить об аресте на три месяца на время расследования, уточняет РИА Новости.



Что известно о задержанном



Рауфу Арашукову 32 года, он сын Рауля Арашукова - крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли.



В 22 года занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева.



С 2010-го - депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем - первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске.



С 2011 года - первый заместитель председателя правительства республики. Тогда же возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР".



Член Совета Федерации с 2016 года.



Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Позже эту информацию подтвердили в СК.