В Улан-Удэ полыхает жилой дом на Жердева

Прямо сейчас горит дом возле ТЦ People's Park
Сегодня днём загорелся жилой дом по улице Жердева, 32. По сведениям очевидцев, полыхает крыша дома возле торгово-развлекательного центра People's Park.
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На тушение пожара выехали сотрудники ГУ МЧС России по республике, скорая помощь. В ведомстве комментарий «Байкал-Dailу» обещали предоставить позднее.
Прямо сейчас горит дом возле ТЦ People's Park. ФОТО, ВИДЕО
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