В Улан-Удэ полыхает жилой дом на Жердева

Сегодня днём загорелся жилой дом по улице Жердева, 32. По сведениям очевидцев, полыхает крыша дома возле торгово-развлекательного центра People's Park.

На тушение пожара выехали сотрудники ГУ МЧС России по республике, скорая помощь. В ведомстве комментарий «Байкал-Dailу» обещали предоставить позднее.

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