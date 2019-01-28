В Бурятии осуждённый пытался купить наркотик

Он подговорил своих знакомых, чтобы те помогли ему в этом



Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесен приговор в отношении 5 граждан, пытавшихся переправить наркотик в исправительную колонию.



Установлено, что мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, решил купить для собственного употребления наркотик. Он подговорил двух знакомых и несовершеннолетнего, чтобы те ему помогли в этом. Затем, получив от неустановленных лиц наркотик, соучастники передали его инженеру колонии. Последний за вознаграждение обязался передать наркотик осуждённым. Однако при прохождении контрольно-пропускного пункта в колонии был задержан, а наркотик изъят.



Все осуждённые были признаны виновными в покушении и пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере. Инициатор преступления также был признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. В качестве уголовного наказания всем виновным назначены сроки реального и условного лишения свободы.



- Не согласившись с квалификацией своих действий и назначенным наказанием, двое осуждённых обжаловали приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии, с учётом мнения государственного обвинителя, оставил жалобы без удовлетворения. 24 января 2019 года приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

