Он подговорил своих знакомых, чтобы те помогли ему в этом
Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесен приговор в отношении 5 граждан, пытавшихся переправить наркотик в исправительную колонию.
Установлено, что мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, решил купить для собственного употребления наркотик. Он подговорил двух знакомых и несовершеннолетнего, чтобы те ему помогли в этом. Затем, получив от неустановленных лиц наркотик, соучастники передали его инженеру колонии. Последний за вознаграждение обязался передать наркотик осуждённым. Однако при прохождении контрольно-пропускного пункта в колонии был задержан, а наркотик изъят.
Все осуждённые были признаны виновными в покушении и пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере. Инициатор преступления также был признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. В качестве уголовного наказания всем виновным назначены сроки реального и условного лишения свободы.
- Не согласившись с квалификацией своих действий и назначенным наказанием, двое осуждённых обжаловали приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии, с учётом мнения государственного обвинителя, оставил жалобы без удовлетворения. 24 января 2019 года приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Бурятии осуждённый пытался купить наркотик
Происшествия, Фото:
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