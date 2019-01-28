Братчане перевели аферистам 180 тысяч

Почти все размещали в Сети объявления о продаже или покупке какого-либо имущества и в дальнейшем попались на удочку мошенников



Виртуальные операции на различных сайтах обошлись братчанам потерей около 180 тысяч рублей, перешедших в руки аферистов.



77-летняя пенсионерка рассказала, что на днях прошла опрос на сайте «Одноклассники». После этого ей поступило сообщение о выигрыше крупной суммы, для получения которой требовались данные банковской карты вместе с цифровым кодом на её оборотной стороне.



В надежде на неожиданный куш женщина выполнила условие организаторов анкетирования, что привело к списанию через сайт одного из операторов сотовой связи с её же счёта более 3 тысяч рублей.



71-летняя жительница жилого района Порожский сообщила, что в результате попытки продать недвижимость через популярный сайт лишилась около 150 тысяч рублей.



Пострадавшая пояснила полицейским, что несколько дней назад разместила в интернете объявление о продаже частного дома. Вскоре на предложение откликнулся первый претендент. Женщина, как выяснилось позже в процессе проверки, позвонила из Республики Чувашия.



Покупательница согласилась произвести предоплату в размере 50 тысяч рублей для закрепления сделки. Введя в заблуждение пенсионерку, не сведущую в нюансах получения переводов на карту, аферистка убедила её проследовать к банкомату.



Не понимая смысла проводимых под диктовку манипуляций, братчанка перевела преступникам почти 150 тысяч рублей собственных сбережений.



Пытаясь через сайт объявлений продать мини-снегоход, 54-летняя братчанка попалась на уловки преступника.



Мнимый претендент на технику согласился путём перевода на карту внести 80 тысяч рублей за покупку без её осмотра. Однако, выяснив в процессе общения, что на счету продавца находится незначительная сумма, заверил, что для проведения операции необходимо его пополнить.



Не задаваясь вопросом, как может быть связан баланс её карты с возможностью перевода на неё той или иной суммы, женщина положила на свой счёт 8 тысяч. Затем вновь связалась с претендентом на снегоход, которому продиктовала пришедшие в сообщениях от банка коды, необходимые для подтверждения операций.



Так деньги ушли, как установлено в ходе проверки, к аферисту из Татарстана.



Следующей жертвой мошенников стал 22-летний братский автомобилист. Молодой человек разместил в интернете объявление о покупке раздаточной коробки для своей иномарки.



Выгодное предложение поступило от представившегося петербуржцем мужчины, но звонившего, как было позже установлено полицией, с телефонного номера мобильного оператора из Челябинской области. Цена сделки – 16 тысяч рублей. Деньги братчанин перевёл на указанный продавцом счёт.



Не дождавшись в срок поставки товара, мужчина выяснил, что транспортная компания, которая, по заверению «жителя» культурной столицы России должна произвести доставку, не получала такого заказа.



Все попытки вновь связаться с владельцем автозапчасти оказались тщетны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

