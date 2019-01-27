В районе Бурятии задержали «чёрного лесоруба»

Происшествия, Фото: из архива

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 30 тысяч рублей



В ходе рейда участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кяхтинскому району в 10 километрах от райцентра задержан 39-летний местный житель, который заготовил около одного кубометра сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 30 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

