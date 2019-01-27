Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 30 тысяч рублей
В ходе рейда участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кяхтинскому району в 10 километрах от райцентра задержан 39-летний местный житель, который заготовил около одного кубометра сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В районе Бурятии задержали «чёрного лесоруба»
Происшествия, Фото:
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