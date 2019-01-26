В Улан-Удэ водитель «Жигулей» устроил тройное ДТП

Автомобилиста ослепило солнце, и он совершил столкновение
Накануне в 14:30 произошло ДТП на улице Конечная, недалеко от овощебазы. Там столкнулись сразу три автомобиля.
- Виновником ДТП стал «ВАЗ 21053», который находился на парковке. Выезжая с кармана, по словам водителя, его ослепило солнце, и он не заметил, как со стороны овощебазы в направлении улицы Боевой двигается «Хонда». В результате чего они совершили касательное столкновение. Уходя от удара, «Хонда» вылетела на встречную полосу движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Клюгер», - рассказал очевидец аварии.
В обоих транспортных средствах сработали подушки безопасности, которые спасли водителей. В ДТП пострадавших нет. Проезжая часть было заблокирована в оба направления. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Автомобилиста ослепило солнце, и он совершил столкновение
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