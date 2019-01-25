В Улан-Удэ в ДТП пострадали два водителя









- Водитель Renault Сaptur, следуя по улице Дорожной - в районе дома № 8а, при повороте налево не предоставила преимущества микроавтобусу SsangYong Istana, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.













И, как добавили в УГИБДД по Бурятии, водители автомобилей пострадали – получили ушибы, однако от госпитализации они отказались.



Накануне вечером в микрорайоне Левый берег Улан-Удэ рядом с остановкой КПП произошло ДТП.По свидетельствам очевидцев, «Истана» двигалась со стороны посёлка Солдатского в направлении города, второе авто наоборот – со стороны Улан-Удэ в направлении Солдатского. В результате аварии обе машины были отброшены от удара в кювет.