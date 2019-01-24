Возгорание произошло ночью
Накануне, 23 января, в Улан-Удэ в 2:08 ночь на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на улице Строителей в Улан-Удэ. Там загорелся дощатый забор, собственникам которого является «Корея Авто».
В результате пожара огнём повреждён забор на площади 1 квадратный метр.
Пламя потушили за 15 минут, на ликвидацию было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ горел забор «Кореи Авто»
Происшествия, Фото:
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