В Улан-Удэ горел забор «Кореи Авто»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возгорание произошло ночью



Накануне, 23 января, в Улан-Удэ в 2:08 ночь на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на улице Строителей в Улан-Удэ. Там загорелся дощатый забор, собственникам которого является «Корея Авто».



В результате пожара огнём повреждён забор на площади 1 квадратный метр.



Пламя потушили за 15 минут, на ликвидацию было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.