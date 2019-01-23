В Улан-Удэ произошло тройное ДТП





















Пострадавших в аварии нет.

В Улан-Удэ по улице Фадеева около десяти часов утра произошло ДТП. Микрогрузовик Hino Ranger, который приехал вытаскивать такси из кювета, «стащило» на машину «Субару». Затем микрогрузовик столкнулся с автомобилем, который собственно и нужно было изначально вытащить.