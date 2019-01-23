В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли бензопилу и автомобиль

Ущерб составил почти 100 тысяч рублей



Во время рейда в лесах Тарбагатайского района Бурятии выявили «чёрного лесоруба». Автомобиль «ГАЗ», гружённый древесиной, обнаружили лесной инспектор совместно с сотрудниками полиции.



- Правоустанавливающих документов на заготовку деревьев у лесоруба не оказалось. По следам автомобиля и показаниям правонарушителя, было обнаружено место незаконной рубки, - сообщает пресс-служба РАЛХ.



Объём незаконно заготовленной древесины составил около 6 кубометров, ущерб – более 96 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону 8(3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов республики.

