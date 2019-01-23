23 Января

22 Января

Популярное

Читинка украла телефон и деньги с карты собутыльника

Читинка украла телефон и деньги с карты собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
8 тысяч рублей она похитила с помощью «мобильного банка»

В декабре в полицию обратился 42-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края с заявлением о краже средств с банковской карты. Злоумышленник украл около восьми тысяч рублей.

Полицейские установили, что незадолго до происшествия потерпевший приезжал на лечение в Читу, но вместо этого распивал спиртные напитки в малознакомых компаниях. Вернувшись домой, мужчина заметил пропажу телефона и денежных средств с банковского счета.

В ходе оперативно-розыскной деятельности стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя читинка, которая воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего и украла телефон. И она с помощью услуги «мобильный банк» похитила денежные средства.

По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на одном и том же месте маршрутчики дважды устроили ДТП
В Улан-Удэ на одном и том же месте маршрутчики дважды устроили ДТП
Происшествия, 23.01.2019
Разница между авариями составила около 30 минут. ФОТО
У жительницы Бурятии украли сруб бани
У жительницы Бурятии украли сруб бани
Происшествия, 23.01.2019
Сруб злоумышленник вывозил на машине и был замечен родственницей потерпевшей
В Иркутской области сгорело заброшенное здание
В Иркутской области сгорело заброшенное здание
Происшествия, 23.01.2019
Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём

Житель Бурятии продал иностранцу порох
Житель Бурятии продал иностранцу порох
Происшествия, 23.01.2019
Мужчине грозит лишение свободы
Улан-удэнцы около трёх часов оставались без холодной воды
Улан-удэнцы около трёх часов оставались без холодной воды
Происшествия, 23.01.2019
Под отключение попали 8 жилых домов и школа № 43
В центре Улан-Удэ горел мусор
В центре Улан-Удэ горел мусор
Происшествия, 23.01.2019
Пожар потушили за 5 минут

В Забайкалье в колонию пытались доставить гаджеты и дрожжи
В Забайкалье в колонию пытались доставить гаджеты и дрожжи
Происшествия, 23.01.2019
Запрещённые предметы спрятали в автомобиле
В Бурятии пенсионер убил пасынка за курение
В Бурятии пенсионер убил пасынка за курение
Происшествия, 23.01.2019
Мужчина разозлился на то, что пасынок курит в доме
Житель Ханты-Мансийского округа обманул улан-удэнок
Житель Ханты-Мансийского округа обманул улан-удэнок
Происшествия, 22.01.2019
Он выманил у женщин около 180 тысяч рублей, представившись их родственником
Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото
Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото
Происшествия, 22.01.2019
Также он стащил из чужого дома цифровой фотоаппарат
Забайкалец присвоил чужой кошелёк
Забайкалец присвоил чужой кошелёк
Происшествия, 22.01.2019
Возбуждено уголовное дело

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^