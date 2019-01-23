Читинка украла телефон и деньги с карты собутыльника

8 тысяч рублей она похитила с помощью «мобильного банка»



В декабре в полицию обратился 42-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края с заявлением о краже средств с банковской карты. Злоумышленник украл около восьми тысяч рублей.



Полицейские установили, что незадолго до происшествия потерпевший приезжал на лечение в Читу, но вместо этого распивал спиртные напитки в малознакомых компаниях. Вернувшись домой, мужчина заметил пропажу телефона и денежных средств с банковского счета.



В ходе оперативно-розыскной деятельности стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя читинка, которая воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего и украла телефон. И она с помощью услуги «мобильный банк» похитила денежные средства.



По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

