8 тысяч рублей она похитила с помощью «мобильного банка»
В декабре в полицию обратился 42-летний житель посёлка Забайкальск Забайкальского края с заявлением о краже средств с банковской карты. Злоумышленник украл около восьми тысяч рублей.
Полицейские установили, что незадолго до происшествия потерпевший приезжал на лечение в Читу, но вместо этого распивал спиртные напитки в малознакомых компаниях. Вернувшись домой, мужчина заметил пропажу телефона и денежных средств с банковского счета.
В ходе оперативно-розыскной деятельности стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 53-летняя читинка, которая воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего и украла телефон. И она с помощью услуги «мобильный банк» похитила денежные средства.
По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла телефон и деньги с карты собутыльника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб составил 78 тысяч рублей
Кража произошла в подъезде
Разница между авариями составила около 30 минут. ФОТО
Сруб злоумышленник вывозил на машине и был замечен родственницей потерпевшей
Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём
Мужчине грозит лишение свободы
Под отключение попали 8 жилых домов и школа № 43
Пожар потушили за 5 минут
Запрещённые предметы спрятали в автомобиле
Мужчина разозлился на то, что пасынок курит в доме
Он выманил у женщин около 180 тысяч рублей, представившись их родственником
Жуткую находку обнаружили соседи
Ущерб составил около 58 тысяч рублей
Также он стащил из чужого дома цифровой фотоаппарат
Возбуждено уголовное дело