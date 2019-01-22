Возбуждено уголовное дело
В минувший понедельник в ОМВД России по Хилокскому району с заявлением о хищении средств обратилась 32-летняя женщина. Полицейские выяснили, что потерпевшая, совершив покупки в магазине, вернулась домой, а через некоторое время ей пришло смс-сообщение о списании с её карты около 37 тысяч рублей. Заметив пропажу кошелька, в котором также находились 11 тысяч рублей и банковская карта, женщина обратилась в полицию.
Стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний житель села Бада, который заметил оставленный кошелёк в магазине и решил взять его себе.
В настоящее время полицейскими изъято более 25 тысяч рублей и возвращено женщине. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец присвоил чужой кошелёк
Происшествия, Фото:
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