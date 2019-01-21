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Читинец обокрал несколько квартир

Читинец обокрал несколько квартир
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В квартиры злоумышленник проникал через незапертые двери

Сотрудники УМВД России по Чите установили, что задержанный читинец совершил несколько краж имущества из квартир.

С начала января подозреваемый, 1997 года рождения, проникал в квартиры, расположенные на первом этаже путём отжатия пластиковых окон, а также свободным доступом через незапертые двери. Добычей квартирного вора становились деньги, ювелирные украшения, негабаритная техника. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что преступления злоумышленник совершал как в одиночку, так и в составе группы, участники которой в настоящее время задержаны и находятся в следственном изоляторе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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