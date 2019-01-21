Читинец обокрал несколько квартир



Сотрудники УМВД России по Чите установили, что задержанный читинец совершил несколько краж имущества из квартир.



С начала января подозреваемый, 1997 года рождения, проникал в квартиры, расположенные на первом этаже путём отжатия пластиковых окон, а также свободным доступом через незапертые двери. Добычей квартирного вора становились деньги, ювелирные украшения, негабаритная техника.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что преступления злоумышленник совершал как в одиночку, так и в составе группы, участники которой в настоящее время задержаны и находятся в следственном изоляторе.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

