В Забайкалье бомж избил и ограбил приютившего его пенсионера

В Хилке полицейские поместили в изолятор местного жителя, который войдя в доверие, совершил грабёж
В минувшие выходные в отдел полиции поступило заявление о грабеже от 67-летнего жителя Хилка. Стражи порядка установили, что накануне пенсионер пожалел и впустил незнакомого мужчину переночевать. Однако, к вечеру между потерпевшим и злоумышленником произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс побои и похитил шесть тысяч рублей. Полицейским пенсионер смог сообщить только имя злоумышленника.
В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин без определённого места жительства.
В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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