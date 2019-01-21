В Забайкалье бомж избил и ограбил приютившего его пенсионера

В Хилке полицейские поместили в изолятор местного жителя, который войдя в доверие, совершил грабёж



В минувшие выходные в отдел полиции поступило заявление о грабеже от 67-летнего жителя Хилка. Стражи порядка установили, что накануне пенсионер пожалел и впустил незнакомого мужчину переночевать. Однако, к вечеру между потерпевшим и злоумышленником произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс побои и похитил шесть тысяч рублей. Полицейским пенсионер смог сообщить только имя злоумышленника.



В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин без определённого места жительства.



В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.