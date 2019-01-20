В Улан-Удэ в ДТП пострадал пьяный водитель, устроивший аварию









После удара «Тойота Пробокс» загорелась. Её тушили очевидцы ДТП и сотрудники МЧС. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Легковушка получила сильнейшие механические повреждения.



После удара «Тойота Пробокс» загорелась. Её тушили очевидцы ДТП и сотрудники МЧС. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Легковушка получила сильнейшие механические повреждения.

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, около десяти часов вечера в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, нетрезвый водитель за рулём «Тойоты Надя» врезался в «Тойоту Пробокс».- Кроме того, водитель «Тойоты Нади» дважды лишён водительских прав. Столкновение автомобилей произошло на полном ходу. В аварии пострадал виновник аварии. Его госпитализировали в БСМП, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.