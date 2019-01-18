В Бурятии «кухонный боец» жестоко убил жену

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

До этого он дважды был женат и жестоко избивал предыдущих супруг



Жуткая трагедия разыгралась ещё в конце ноября 2017 года в посёлке Онохой Заиграевского района. Пара, недавно зарегистрировавшая отношения, употребляли дома спиртные напитки – поминали брата мужчины, скончавшегося несколько лет назад. После семейного застолья муж и жена пошли в гости к своему дальнему родственнику и там тоже употребили алкоголь. Придя домой, они поссорились, и в ходе конфликта мужчина убил свою супругу. Всех обстоятельств преступления он не смог рассказать - житель посёлка только вспомнил, что нанёс один-два удара ножом своей возлюбленной.



По его словам, очнувшись утром, он обнаружил свою жену мёртвой, лежащей рядом с ним на кровати, с множеством колото-резаных ранений на всём теле. Затем мужчина зашёл в ванную, там увидел кровь на стене, помылся, переоделся, сложил свои вещи и пошёл в отдел полиции «сдаваться». По дороге он выпил бутылку пива.



На стадии следствия убийца говорил, что что-то с ним произошло в тот злополучный вечер, и просил специалистов, чтобы они разобрались с его «черепной коробкой».



- Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что у него есть определённые отклонения на фоне алкоголизации, но он вменяем и осознавал характер своих действий в момент преступления, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Шангин, руководитель СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии.



На месте преступления был найден, кроме ножа, топорик (клинок от топорища был отделён), и на нём также обнаружили следы крови.



Кроме того, выяснилось, что проживала вместе с супругами и престарелая мама обвиняемого. В тот день в момент убийства дома её не было, женщина старалась избегать конфликтов между «молодыми». Когда у них что-то происходило, пенсионерка уходила – прогуливалась по улице, заходила к знакомым. И тогда в ноябре она ночью зашла домой, и, убедившись, что в квартире вроде тихо, легла спать.



И, как оказалось, мужчина был до этого дважды женат. Первую супругу он избивал, за что был дважды судим. А вторую жену «кухонный боксёр» избил вечером в день регистрации брака, когда они собственно отмечали это радостное событие. В последующем он также распускал руки, и та в скором времени ушла от него.



С убитой им третьей супругой житель Онохоя познакомился в интернете, спустя некоторое время они начали жить вместе. Но счастливой их совместную жизнь назвать было трудно: между возлюбленными постоянно происходили скандалы. Спустя какое-то время они мирились, в итоге они сыграли свадьбу в октябре 2017 года.



За убийство мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы колонии строгого режима.

