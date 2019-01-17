17 Января

16 Января

Популярное

В Бурятии осудят преступников, ограбивших Кяхтинский музей

В Бурятии осудят преступников, ограбивших Кяхтинский музей
Происшествия, 
Им грозит до 15 лет лишения свободы

Заместителем прокурора Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Кяхты. Они совершивших разбойное нападение и хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года злоумышленники, избив сторожа, украли из Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева
тотургу – бурятский женский головной убор, украшенный нитками бус из кораллов, янтаря, малахита, лазурита, халцедона и старинными монетами, янтарные бусы костюма семейских Забайкалья и предметы, являющиеся имитацией старинных украшений.

- При этом в целях реализации похищенного злоумышленники извлекли наиболее ценные элементы из янтарных бус и тотурги, разрушив их конструкцию, - уточняют в прокуратуре.

Вскоре преступников задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую историческую, ценность повлекшее уничтожение, порчу, разрушение предметов». Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет колонии.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кяхтинский районный суд республики.
грабеж музей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 17.01.2019
Время простоя составило более получаса
В Улан-Удэ в пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ в пожаре погиб мужчина
Происшествия, 17.01.2019
Дознаватели устанавливают причину трагедии 
В Улан-Удэ в ДТП с «УАЗом» пострадал водитель
В Улан-Удэ в ДТП с «УАЗом» пострадал водитель
Происшествия, 16.01.2019
Водитель «Тойоты» сильно ударился об руль. ФОТО, ВИДЕО
Замминистра строительства Бурятии не выйдет раньше срока из СИЗО
Замминистра строительства Бурятии не выйдет раньше срока из СИЗО
Происшествия, 16.01.2019
Его адвокатам не удалось опротестовать решение суда
Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко
Федеральное издание вспомнило о смерти Юрия Власко
Происшествия, 16.01.2019
«АИФ» рассказал «за что в России убивали атлетов и функционеров»
Забайкалец с сожительницей обворовал дом
Забайкалец с сожительницей обворовал дом
Происшествия, 16.01.2019
Они украли имущество и продукты
Забайкалка прогуляла украденные 200 тысяч
Забайкалка прогуляла украденные 200 тысяч
Происшествия, 16.01.2019
Деньги она украла, находясь в гостях
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 16.01.2019
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и машина были у него изъяты

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^