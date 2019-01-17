Им грозит до 15 лет лишения свободы
Заместителем прокурора Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Кяхты. Они совершивших разбойное нападение и хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года злоумышленники, избив сторожа, украли из Кяхтинского краеведческого музея имени Обручева
тотургу – бурятский женский головной убор, украшенный нитками бус из кораллов, янтаря, малахита, лазурита, халцедона и старинными монетами, янтарные бусы костюма семейских Забайкалья и предметы, являющиеся имитацией старинных украшений.
- При этом в целях реализации похищенного злоумышленники извлекли наиболее ценные элементы из янтарных бус и тотурги, разрушив их конструкцию, - уточняют в прокуратуре.
Вскоре преступников задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 2 ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую историческую, ценность повлекшее уничтожение, порчу, разрушение предметов». Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет колонии.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кяхтинский районный суд республики.
В Бурятии осудят преступников, ограбивших Кяхтинский музей
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