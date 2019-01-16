Забайкалец с сожительницей обворовал дом

Они украли имущество и продукты



15 января к полицейским города Шилка обратился местный житель. Он рассказал, что днём неизвестные взломали дверные замки, попали в дом, и украли имущество и продукты. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



Стражи порядка задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Он дал признательные показания. Выяснилось, что кражу мужчина совершил со своей 52-летней сожительницей.



- Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, а его подельнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшему.

