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Забайкалец с сожительницей обворовал дом

Забайкалец с сожительницей обворовал дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они украли имущество и продукты

15 января к полицейским города Шилка обратился местный житель. Он рассказал, что днём неизвестные взломали дверные замки, попали в дом, и украли имущество и продукты. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Он дал признательные показания. Выяснилось, что кражу мужчина совершил со своей 52-летней сожительницей.

- Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, а его подельнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшему.
кража
 
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