Улан-удэнцы ограбили девушку на улице, схватив за шею



Подозреваемых задержали при попытке продажи телефона. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Несовершеннолетний парень учащийся техникума, состоит на профилактическом учёте в ПДН.



Похищенное изъяли у злоумышленников. Кроме того, полицейские установили их причастность к аналогичному преступлению, совершённому при схожих обстоятельствах несколькими днями ранее.



Возбуждены уголовные дела. Материалы переданы в СУ СК России по Бурятии для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по республике.



В Улан-Удэ двое парней 17 и 18 лет украли телефон у возвращавшейся домой 24-летней девушки. Преступление произошло на улице Хоца Намсараева, около 20 часов вечера. По словам девушки, один из злоумышленников схватил её за шею, второй вынул телефон из кармана куртки, после чего они скрылись.