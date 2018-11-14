В Забайкалье железнодорожник продавал бензин предприятия



В Забайкальском крае осуждён работник железной дороги, заправлявший бензином предприятия, чужие автомобили.



Мужчина, используя закреплённую за ним топливную смарт-карту, принадлежащую железной дороге, заправлял машины других людей бензином АИ-92, а с баланса списывал как использованный на нужды предприятия.



Он успел растратить находившийся в его ведении бензин на сумму свыше трёх тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



После возбуждения уголовного дела мужчина в полном размере возместил причинённый ущерб. За совершение указанного преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно со штрафом 8 тысяч рублей.

