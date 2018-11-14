Житель Иркутской области зарезал и сжёг сожительницу



Следствие установило, что накануне пожара в доме компания из троих человек распивала спиртные напитки. В результате возникшей ссоры 35-летний уроженец Нукутского района причинил телесные повреждения своей 40-летней сожительнице и их гостю.



В результате полученных травм женщина скончалась на месте, а гость успел покинуть дом и обратиться за медицинской помощью, сейчас он находится в реанимации. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник поджёг дом своей сожительницы.



Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» по горячим следам задержали 35-летнего ранее судимого за преступления против личности мужчину.



В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.



Расследование уголовного дела продолжается.



12 ноября в посёлке Кутулик Аларского района по улице Степана Разина произошло возгорание одноэтажного жилого дома. После ликвидации огня пожарные в доме обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. По установленным данным это была хозяйка дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.