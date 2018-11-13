Забайкалка стащила деньги у подруги



11 ноября в Краснокаменском районе в полицию обратилась 28-летняя местная жительница, которая сообщила о краже из-под матраса её кровати 14 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия стражи порядка следов взлома не обнаружили.



Полицейские установили подозреваемую, ей оказалась приятельница потерпевшей, которая знала о местонахождении денег и в день хищения приходила к ней в гости.



В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.