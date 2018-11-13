В Иркутске учительница лишила школьника обеда



Наказать ребёнка за плохое поведение, не заказав ему в школьной столовой обед, решила классный руководитель одной из школ Иркутской области.



С жалобой на действия педагога обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Иркутской области отец мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.



Как пояснила родителю горе-педагог, решение было принято на общем собрании класса.



- Я категорически против таких методов наказания, педагог повела себя непрофессионально. Оставлять ребёнка без пищи нельзя, ни в каких целях, а тем более воспитательных, - высказала свою позицию уполномоченный по правам ребёнка Светлана Семёнова.



В адрес директора школы омбудсменом было направлено письмо, с требованием разобраться в ситуации и наказать педагога.

