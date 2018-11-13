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В Иркутске учительница лишила школьника обеда

В Иркутске учительница лишила школьника обеда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Женщина хотела проучить мальчика из-за плохого поведения

Наказать ребёнка за плохое поведение, не заказав ему в школьной столовой обед, решила классный руководитель одной из школ Иркутской области.

С жалобой на действия педагога обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Иркутской области отец мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как пояснила родителю горе-педагог, решение было принято на общем собрании класса.

- Я категорически против таких методов наказания, педагог повела себя непрофессионально. Оставлять ребёнка без пищи нельзя, ни в каких целях, а тем более воспитательных, - высказала свою позицию уполномоченный по правам ребёнка Светлана Семёнова.

В адрес директора школы омбудсменом было направлено письмо, с требованием разобраться в ситуации и наказать педагога. 
школьники
 
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