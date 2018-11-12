В Иркутске ОПГ продавала «синтетику» через интернет-магазин

В ходе обыска изъяли свыше 250 готовых доз



В Иркутске задержали подозреваемых в незаконном сбыте синтетических наркотиков. В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту сбыта наркотиков, сыщики установили интернет-магазин, через который осуществлялась незаконная торговля. В дальнейшем были установлены личности преступников и их местонахождение.



В ходе обыска полицейские изъяли свыше 250 готовых для сбыта в Иркутске доз синтетического наркотика, а также деньги, полученные от незаконной торговли, в сумме более 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

