В Бурятии разбойница избила и ограбила женщину



На следующий день подозреваемую задержали полицейские. У неё изъяли часть похищенных денег. Злоумышленница не работает, ранее неоднократно судима за побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, попытку убийства и имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по республике.







В Прибайкальском районе 10 ноября в полицию обратилась 32-летняя женщина, сообщив о грабеже. Как оказалось, она отдыхала в кафе с друзьями. В заведении с одной из посетительниц у неё разгорелся конфликт и девушки вышли выяснять отношения на улицу. Именно там 28-летняя злоумышленница избила потерпевшую и забрала у неё 4,5 тысячи рублей. После чего вернулась в заведение распивать спиртное.