20-летняя улан-удэнка ограбила мужчину на улице

Она напала ночью



20-летняя неработающая жительница Улан-Удэ задержана за грабёж.



22 сентября девушка возле дома по проспекту Строителей отняла у 26-летнего гражданина сотовый телефон и сбежала. Ущерб составил 7 тысяч рублей.



Девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.



Похищенный телефон изъят.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

