Она напала ночью
20-летняя неработающая жительница Улан-Удэ задержана за грабёж.
22 сентября девушка возле дома по проспекту Строителей отняла у 26-летнего гражданина сотовый телефон и сбежала. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Похищенный телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
20-летняя улан-удэнка ограбила мужчину на улице
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