В Улан-Удэ алиментщик проведёт год в колонии



31-летний улан-удэнец после неоднократного привлечения к уголовной ответственности приговорён к реальному сроку лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Как стало известно, осуждённый пытался обжаловать приговор суда в апелляционной инстанции. Свои требования он мотивировал признанием вины и наличием на иждивении двоих несовершеннолетних детей и беременной супруги.



Однако с учётом того, что должник не отбыл наказание и длительное время не исполняет родительские обязательства по содержанию дочери от первого брака суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.



- По совокупности приговоров путём частичного присоединения неотбытой части наказания суд окончательно назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы в колонии-поселении со сроком на один год. При оглашении приговора осужденный был взят под стражу в зале суда, - отмечает Мария Козлова, и.о. начальника отдела организации дознания Управления ФССП России по республике.



Отметим, что в срок отбытия наказания включено время содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу из расчёта один день за два дня отбывания в колонии-поселении.

