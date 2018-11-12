В Забайкалье пенсионер лишился 70 тысяч, поверив мошенникам



В Чите жертвой мошенников стал 64-летний мужчина. По его словам, в «Одноклассниках» ему поступило сообщение от имени знакомой с предложением подключить выгодные бонусы от банка. Ничего не подозревая, пенсионер отправил свои персональные данные и номер карты.



Преступники воспользовались предоставленной информацией и похитили с его счёта 70 тысяч рублей через электронный кошелёк. Пенсионер, увидев оповещение о снятии денег, обратился в полицию.



В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

