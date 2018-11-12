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Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта

Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта
Происшествия, 
Документ женщина потеряла и не хотела платить штраф

В Забайкальском крае безработная жительница города Могочи признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 уголовного кодекса России (заведомо ложный донос о совершении преступления).

- В ноябре 2016 года женщина потеряла свой паспорт. В мае 2017 года, когда возникла необходимость в получении нового паспорта взамен утраченного, чтобы не платить штраф за утерю документа, она обратилась в органы внутренних дел с заявлением о том, что паспорт у неё был якобы похищен на вокзале станции Чита-2, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Данное заявление было зарегистрировано в книге учёта сообщений о преступлениях, проведена проверка, в ходе которой установлена его ложность.

С учётом мнения государственного обвинителя, за совершение указанного преступления суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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