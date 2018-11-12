В Улан-Удэ выгорел гараж

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В пожаре закоптился автомобиль «Опель»



10 ноября в Улан-Удэ на улицы Революции 1905 года вспыхнул гараж. На момент прибытия первого подразделения из гаража шёл дым.



Огонь уничтожил шпалу, сгорели домашние вещи, закопчён снаружи по всей площади автомобиль «Опель».



Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Виновник и ущерб устанавливаются.



Огонь потушили за 20 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.



