Улан-удэнца поймали на улице с гашишным маслом

Происшествия, Фото: из архива

Его задержали на улице Ботаническая



Ночью 7 ноября возле дома по улице Ботаническая в Улан-Удэ инспекторы ДПС задержали 32-летнего мужчину. У него было изъято каннабисное масло весом около 3 граммов.



Задержанный – житель Улан-Удэ, нигде не работает, не судим. В настоящее время находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



