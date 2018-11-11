Его задержали на улице Ботаническая
Ночью 7 ноября возле дома по улице Ботаническая в Улан-Удэ инспекторы ДПС задержали 32-летнего мужчину. У него было изъято каннабисное масло весом около 3 граммов.
Задержанный – житель Улан-Удэ, нигде не работает, не судим. В настоящее время находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнца поймали на улице с гашишным маслом
Происшествия, Фото:
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