Мужчина воспользовался моментом на дружеских посиделках
В декабре прошлого года злоумышленник находился в гостях у своих друзей, где они распивали алкоголь. Одна из знакомых мужчины доставала из своей куртки кошелёк, в котором он увидел банковскую карту, пин-код от которой он узнал позже.
Воспользовавшись тем, что компания беседовала, злоумышленник вышел из комнаты и в коридоре из куртки похитил карту. После этого он вышел из квартиры, дошёл до банкомата и снял с неё 16 тысяч рублей.
Потом мужчина вернулся в квартиру к друзьям и незаметно положил карту на прежнее место. На следующий день хозяйка карты обнаружила пропажу.
Суд признал неоднократно судимого за аналогичные преступления мужчину виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, злоумышленнику установлены ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания, и не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой
Происшествия, Фото:
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