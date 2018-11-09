Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой

Мужчина воспользовался моментом на дружеских посиделках



В декабре прошлого года злоумышленник находился в гостях у своих друзей, где они распивали алкоголь. Одна из знакомых мужчины доставала из своей куртки кошелёк, в котором он увидел банковскую карту, пин-код от которой он узнал позже.



Воспользовавшись тем, что компания беседовала, злоумышленник вышел из комнаты и в коридоре из куртки похитил карту. После этого он вышел из квартиры, дошёл до банкомата и снял с неё 16 тысяч рублей.



Потом мужчина вернулся в квартиру к друзьям и незаметно положил карту на прежнее место. На следующий день хозяйка карты обнаружила пропажу.



Суд признал неоднократно судимого за аналогичные преступления мужчину виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, злоумышленнику установлены ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания, и не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

