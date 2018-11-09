Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Ноября

Улан-удэнцам предлагают бесплатные занятия с фитнес-тренерами

08 Ноября

Популярное

Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой

Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспользовался моментом на дружеских посиделках

В декабре прошлого года злоумышленник находился в гостях у своих друзей, где они распивали алкоголь. Одна из знакомых мужчины доставала из своей куртки кошелёк, в котором он увидел банковскую карту, пин-код от которой он узнал позже.

Воспользовавшись тем, что компания беседовала, злоумышленник вышел из комнаты и в коридоре из куртки похитил карту. После этого он вышел из квартиры, дошёл до банкомата и снял с неё 16 тысяч рублей.

Потом мужчина вернулся в квартиру к друзьям и незаметно положил карту на прежнее место. На следующий день хозяйка карты обнаружила пропажу.

Суд признал неоднократно судимого за аналогичные преступления мужчину виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, злоумышленнику установлены ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания, и не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой
Иркутянин обчистил банковскую карту знакомой
Происшествия, 09.11.2018
Мужчина воспользовался моментом на дружеских посиделках
В Иркутской области с рельсов сошёл вагон
В Иркутской области с рельсов сошёл вагон
Происшествия, 09.11.2018
Следователи проводят проверку
Читинский предприниматель уклонялся от уплаты налогов
Читинский предприниматель уклонялся от уплаты налогов
Происшествия, 09.11.2018
Причинённый бюджету ущерб составил более двух миллионов
В Забайкалье пьяный подросток избил полицейского
В Забайкалье пьяный подросток избил полицейского
Происшествия, 09.11.2018
Нарушитель сопротивлялся и даже оторвал погон у инспектора
Улан-удэнец пытался поджечь АЗС
Улан-удэнец пытался поджечь АЗС
Происшествия, 09.11.2018
Он держал в руках зажигалку и угрожал работникам
Читинец украл барсетку у пенсионера
Читинец украл барсетку у пенсионера
Происшествия, 09.11.2018
Злоумышленник также стащил телефон из машины
Усольчанину дали 3 года колонии за сбитого насмерть ребёнка
Усольчанину дали 3 года колонии за сбитого насмерть ребёнка
Происшествия, 09.11.2018
В момент совершения ДТП водитель был пьян
Забайкальца обчистил собственный внук
Забайкальца обчистил собственный внук
Происшествия, 09.11.2018
Злоумышленник проник в гараж с имуществом
В Братске ввели особый противопожарный режим
В Братске ввели особый противопожарный режим
Происшествия, 09.11.2018
Он будет действовать до 19 ноября
В Забайкалье налётчики ограбили пункт приёма лекарств
В Забайкалье налётчики ограбили пункт приёма лекарств
Происшествия, 09.11.2018
Злоумышленники связали сторожей и угрожали им оружием
Читинец сядет в колонию за поджог в лесу
Читинец сядет в колонию за поджог в лесу
Происшествия, 09.11.2018
Пьяный мужчина выжег 470 гектаров леса
В Иркутске устроили погоню за угонщиками «Cadillac Escalade»
В Иркутске устроили погоню за угонщиками «Cadillac Escalade»
Происшествия, 09.11.2018
Дорогой автомобиль угнали трое мужчин
В Иркутске ограбили студента из Африки
В Иркутске ограбили студента из Африки
Происшествия, 09.11.2018
Злоумышленники отобрали деньги, которые парень нёс на оплату за обучение
В ДТП в Бурятии пострадала пьяная автолюбительница
В ДТП в Бурятии пострадала пьяная автолюбительница
Происшествия, 09.11.2018
Иномарка опрокинулась в Тункинском районе

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^