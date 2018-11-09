В Иркутске устроили погоню за угонщиками «Cadillac Escalade»

Мужчина задержан и передан сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.















8 ноября на улице Байкальская в Иркутске был угнан дорогостоящий автомобиль «Cadillac Escalade» чёрного цвета.Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Росгвардии обратили внимание на иномарку, которая двигалась по улице Розы Люксембург. Государственный номер и приметы внедорожника совпадали с указанными в ориентировке.Росгвардейцы неоднократно просили водителя остановиться, однако он проигнорировал их требования, увеличил скорость и попытался скрыться во дворе жилых домов. После непродолжительного преследования автомобиль был блокирован.Из него выбежали трое граждан и начали разбегаться в разные стороны. В результате преследования был задержан один из подозреваемых. Им оказался 42-летний гражданин.