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В Иркутске устроили погоню за угонщиками «Cadillac Escalade»

В Иркутске устроили погоню за угонщиками «Cadillac Escalade»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Иркутской области
Дорогой автомобиль угнали трое мужчин

8 ноября на улице Байкальская в Иркутске был угнан дорогостоящий автомобиль «Cadillac Escalade» чёрного цвета.

Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Росгвардии обратили внимание на иномарку, которая двигалась по улице Розы Люксембург. Государственный номер и приметы внедорожника совпадали с указанными в ориентировке.

Росгвардейцы неоднократно просили водителя остановиться, однако он проигнорировал их требования, увеличил скорость и попытался скрыться во дворе жилых домов. После непродолжительного преследования автомобиль был блокирован.

Из него выбежали трое граждан и начали разбегаться в разные стороны. В результате преследования был задержан один из подозреваемых. Им оказался 42-летний гражданин.

Мужчина задержан и передан сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.



угон
 
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