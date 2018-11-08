В Бурятии вор украл из магазина сладости и долговые тетради

Он разобрал доски на чердаке



В ночь со 2 на 3 ноября в селе Петропавловка Джидинского района вор проник в магазин через крышу, разобрав доски на чердаке. Из магазина были похищены деньги, игрушки, сладости и долговые тетради.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали 18-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».



После преступления владельцы решили заключить с вневедомственной охраной договор на установку охранной сигнализации. В республике подразделения вневедомственной охраны Росгвардии охраняют более 17,2 тысяч объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



