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В Бурятии вор украл из магазина сладости и долговые тетради

В Бурятии вор украл из магазина сладости и долговые тетради
Происшествия, 
Он разобрал доски на чердаке

В ночь со 2 на 3 ноября в селе Петропавловка Джидинского района вор проник в магазин через крышу, разобрав доски на чердаке. Из магазина были похищены деньги, игрушки, сладости и долговые тетради.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 18-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

После преступления владельцы решили заключить с вневедомственной охраной договор на установку охранной сигнализации. В республике подразделения вневедомственной охраны Росгвардии охраняют более 17,2 тысяч объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

кража
 
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