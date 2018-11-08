Им грозит до 7 лет лишения свободы
В Тайшетском районе Иркутской области сотрудники полиции вновь пресекли незаконную деятельность «чёрных лесорубов», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчины незаконно срубили более 80 деревьев. Орудия преступления, автотехника изъяты. Общий ущерб, причинённый государству, составил свыше 250 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по частью 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
В Иркутской области «чёрные лесорубы» нанесли ущерб на 250 тысяч
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