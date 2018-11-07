Люди были отрезаны от выхода огнём
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 6 ноября в Улан-Удэ горел многоквартирный 1-этажный дом по ул. Набережная. ГУ МЧС по Бурятии раскрыло подробности происшествия.
На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры вырывалось открытое пламя. Существовала реальная угроза распространения огня на кровлю и смежные помещения.
Во время тушения пожара звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №1 в составе помощника начальника караула Дмитрия Баклушина, старшего пожарного Алексея Похолкова и пожарного Евгения Францева спасла из горящего дома 2 человека.
Пути эвакуации были отрезаны огнём и сильным задымление, из-за чего жильцы квартиры не могли выбраться самостоятельно.
Удалось избежать распространения огня на соседние квартиры и крышу здания.
- Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, на данный момент органом дознания проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказал старший дознаватель отделения дознания по Улан-Удэ Алексей Леонов.
В результате пожара квартира №3 выгорела изнутри, повреждены потолочные перекрытия на общей площади 9 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Ущерб устанавливается.
Всего на тушение было привлечено 5 единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.
В Улан-Удэ стали известны подробности пожара с двумя спасёнными
Происшествия, Фото:
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