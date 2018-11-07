В Улан-Удэ из горящего дома спасли двух человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пожар произошёл вечером в центре города



Накануне, 6 ноября, в 22:22 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ по улице Набережная горит жилой одноэтажный 6-квартирный кирпичный дом.



На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры вырывались языки пламени. Через окно спасли двух человек из первой и второй квартир. В результате пожара квартира №3 выгорела изнутри и повреждены потолочные перекрытия. Жильцы временно переехали к родственникам.



Причиной возгорания стало нарушение е правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются. Огонь ликвидировали 22:37, на тушение было задействовано 15 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.



