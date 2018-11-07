Улан-удэнца оштрафовали за кражу колёс

Он ежемесячно будет выплачивать по две тысячи



Улан-удэнец, находясь во дворе дома, с припаркованного автомобиля снял четыре колеса стоимостью по 2 тысячи рублей каждое и аккумулятор также стоимостью две тысячи.



С украденным он скрылся, распорядившись им по своему усмотрению. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Суд квалифицировал его действия по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».



Мужчину оштрафовали на 8 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 4 месяца частями по 2 тысячи рублей ежемесячно.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

