Он отобрал сумку у женщины
Вечером в центре города, на улице Смолина, грабитель отнял у жительницы Улан-Удэ сумку. В сумке были кошелёк с банковскими картами и сотовый телефон.
Для поиска преступника была задействована группа задержания вневедомственной охраны.
Заметив неподалеку от места преступления мужчину, подходящего под описание, росгвардейцы задержали его. При проверке документов и личном досмотре у задержанного было обнаружено несколько сотовых телефонов. Потерпевшая опознала и мужчину, и свой сотовый телефон.
Задержанный, 30-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В центре Улан-Удэ орудовал грабитель
Происшествия, Фото:
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