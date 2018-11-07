В центре Улан-Удэ орудовал грабитель

Он отобрал сумку у женщины



Вечером в центре города, на улице Смолина, грабитель отнял у жительницы Улан-Удэ сумку. В сумке были кошелёк с банковскими картами и сотовый телефон.



Для поиска преступника была задействована группа задержания вневедомственной охраны.



Заметив неподалеку от места преступления мужчину, подходящего под описание, росгвардейцы задержали его. При проверке документов и личном досмотре у задержанного было обнаружено несколько сотовых телефонов. Потерпевшая опознала и мужчину, и свой сотовый телефон.



Задержанный, 30-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



