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В центре Улан-Удэ орудовал грабитель

В центре Улан-Удэ орудовал грабитель
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Он отобрал сумку у женщины

Вечером в центре города, на улице Смолина, грабитель отнял у жительницы Улан-Удэ сумку. В сумке были кошелёк с банковскими картами и сотовый телефон.

Для поиска преступника была задействована группа задержания вневедомственной охраны.

Заметив неподалеку от места преступления мужчину, подходящего под описание, росгвардейцы задержали его. При проверке документов и личном досмотре у задержанного было обнаружено несколько сотовых телефонов. Потерпевшая опознала и мужчину, и свой сотовый телефон.

Задержанный, 30-летний житель Улан-Удэ, был доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

грабеж
 
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