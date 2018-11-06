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Житель Иркутской области вместо дома соперника поджёг свою машину

Житель Иркутской области вместо дома соперника поджёг свою машину
Происшествия, 
Он не заметил, что поместил воспламенившуюся канистру в багажник

В Иркутской области за попытку поджога частного дома полицейские задержали 27-летнего жителя села Харик Куйтунского района. 

Между местными жителями возник конфликт. Один из них облил забор дома соперника легковоспламеняющейся жидкостью, после чего скрылся на автомобиле «ВАЗ 2109». Позже сгоревшую «Девятку» обнаружили в поле в нескольких километрах от места происшествия. Как оказалось, совершая поджог, мужчина не заметил, что поместил воспламенившуюся канистру с остатками горючего материала в багажник. 

Поджигатель оставил машину и ушёл пешком, однако спустя сутки он уже давал признательные показания оперативникам. 
 
По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Между тем, подобное деяние может быть квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, за которое в соответствии с уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 
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